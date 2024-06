2024-06-08 10:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە ئەمڕۆ پرۆژەی یەكتربڕی بەردەم باخی بەختیاری بەتەواوی بەڕووی هاوڵاتییاندا بكرێتەوە. سەرۆكایەتیی شارەوانیی سلێمانی رایگەیاند، گەر ئاستەنگ دروست…

The post پرۆژەی (یەکتربڕی بەردەم باخی بەختیاری) دەکرێتەوە appeared first on Esta Media Network.