2024-06-08 13:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

خۆپیشاندانێكی دانیشتووانی گەڕەكێكی هەولێر دژی بێ ئاوی لەلایەن هێزە ئەمنییەكانەوە بڵاوەپێكرا، رێگری لە تیمی تۆڕی میدیایی ئێستا كرا…

