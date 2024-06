2024-06-08 13:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

راگرتنی گەشتەکانی نێوان سلێمانی و تورکیا تاوەکو 17ی کانوونی یەکەمی ئەمساڵ درێژکرایەوە. هەندرێن هیوا، بەڕێوەبەری فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی سلێمانی،…

The post راگرتنی گەشتەکانی نێوان سلێمانی و تورکیا درێژکرایەوە appeared first on Esta Media Network.