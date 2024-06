2024-06-08 16:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەرلەمانتارێك پەیامی سەرۆك وەزیرانی عێراق لەبارەی مووچەی هێزە ئەمنییەكان ئاشكرادەكات. كاروان یاروەیس، ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند، دوای…

The post پەیامی سودانی لەبارەی مووچەی هێزە ئەمنییەكانەوە ئاشكرادەكرێت appeared first on Esta Media Network.