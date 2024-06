2024-06-08 18:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئارام عەلی، وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی سلێمانی لە دیدارێكی تەلەفزیۆنیدا رایگەیاند، حاڵەتی ئاگركەوتنەوە هەبووە بەهۆی مۆبایلەوە بووە، كە…

The post ئارام عەلی: حاڵەتی ئاگركەوتنەوە هەبووە بەهۆی مۆبایلەوە بووە appeared first on Esta Media Network.