2024-06-08 18:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانی رایگەیاند، یەكێتی پشتبەستوو بە خەڵكە دڵسۆزەكەی و پابەند بە بەرژەوەندییە نەتەوەیی و نیشتمانییەكان، دەچێتە هەڵبژاردنەوە…

