2024-06-08 20:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی عێراق بڵاویکردەوە، 787 ئاوارەی دیکە لە کەمپی ئاشتی لە پارێزگای سلێمانییەوە گەڕانەوە زێدی خۆیان…

