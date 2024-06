2024-06-08 22:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەسەر رێگای هەولێر – مەخمور ئاگرێك كەوتەوە و زانیاری لەبارەی رووداوەكەوە ئاشكرادەكرێت. شاخەوان سەعید وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی…

The post لەسەر رێگای هەولێر – مەخمور ئاگرێك كەوتەوە appeared first on Esta Media Network.