2024-06-09 09:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەگوێرەی راگەیەندراوی وەزارەتی دارایی هەرێم، ئەمڕۆ دەست بە دابەشکردنی مووچەی مانگی ئایار دەکرێت و ئەو شوێنانەی ئەمڕۆ مووچەی…

The post ئەمڕۆ دابەشکردنی مووچەی مانگی ئایار دەستپێدەکات appeared first on Esta Media Network.