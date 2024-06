2024-06-09 09:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری سەرۆك وەزیران بۆ دانانی بەردی بناغەی چەند پرۆژەیەك سەردانی دەڤەری راپەڕین دەكات. قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی…

The post قوباد تاڵەبانی سەردانی دەڤەری راپەڕین دەكات appeared first on Esta Media Network.