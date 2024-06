2024-06-09 12:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەلایەن هێزەكانی پۆلیسەوە سێ كەس بە تۆمەتی تەقەكردن دەستگیركران و دەستیش بەسەر سێ چەكدا گیرا. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای…

The post سێ كەس به‌ تۆمه‌تی‌ ته‌قه‌كردن ده‌ستگیركران appeared first on Esta Media Network.