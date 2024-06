2024-06-09 14:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری سەرۆک وەزیران رایدەگەیەنێت، لەمەودوا بە بەردەوامی هەڵسەنگاندن بۆ ئەدای بەڕێوەبەرایەتییەکان دەکرێت قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆک وەزیران لەگەڵ…

The post قوباد تاڵەبانی: لەمەودوا بە بەردەوامی هەڵسەنگاندن بۆ بەڕێوەبەرایەتییەکان دەکرێت appeared first on Esta Media Network.