2024-06-09 19:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لیستی ناوی 13 هەزار و 120 خاوەن پێداویستیی تایبەتی نوێ ئاڕاستەی وەزارەتی دارایی فیدراڵ کرا. وەزارەتی دارایی هەرێم…

The post وەزارەتی دارایی: لیستی ناوی زیاتر لە 13 هەزار خاوەن پێداویستیی تایبەت رەوانەی بەغداد کرا appeared first on Esta Media Network.