2024-06-09 19:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەران رایدەگەیەنێت، وەزارەتی دارایی عێراق بڕیاریداوە بە خەرجكردنی مووچەی مانگی چواری هێزە ئەمنییەكانی هەرێم و چاوەڕواندەكرێت…

