2024-06-09 23:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی كارەبای سلێمانی رایدەگەیەنێت، “ئەمڕۆ بای بەهێز لە سنووری سەیدسادق تاوەرێكی لەسەر هێڵی 33 كەی ڤی عەربەت…

The post بای بەهێز زیانی بە تاوەرێكی كارەبا گەیاند appeared first on Esta Media Network.