2024-06-10 00:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فەرمانگەی میدیا و زانیاریی حكومەتی هەرێم رایدەگەیەنێت، وەزارەتی گواستنەوە لە بەرنامەیدایە پڕۆژەی تاكسی مەتر جێبەجێَبكات. راشیگەیاند، جێبەجێكردنی ئەو…

The post بڕیارێكی نوێ بۆ تاكسییەكان جێبەجێدەكرێت appeared first on Esta Media Network.