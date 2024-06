2024-06-10 00:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی، لێپرسراوی مەكتەبی سكرتارییەتی سەرۆك مام جەلال لە میانەی سەردانەكەیدا بۆ ئیدارەی راپەڕین، سەر لە ئێوارەی رۆژی…

The post قوباد تاڵەبانی لە ئیدارەی راپەڕین لەگەڵ ژمارەیەك لە مامۆستایانی ئایینیی دەڤەرەكە كۆبووەوە appeared first on Esta Media Network.