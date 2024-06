2024-06-10 10:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی سلێمانی بڵاویکردەوە، بەیانی ئەمڕۆ عەمیدی هاتوچۆ ئاسۆ محمد ئەمین بهرام، بەڕێوەبەری هاتوچۆی پارێزگای سلێمانی پەیوەندی کردەوە…

The post بەڕێوەبەری هاتوچۆی سلێمانی دەستبەکار بووەوە appeared first on Esta Media Network.