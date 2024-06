2024-06-10 14:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێم لە رۆژی دووەمی سەردانەکەیدا بۆ دەڤەری راپەڕین، بە ئامادەبوونی کەمال محەمەد، وەزیری…

The post قوباد تاڵەبانی پڕۆژەی راکێشانی هێڵی کارەبای KV132 بازیان _ رانیەی کردەوە appeared first on Esta Media Network.