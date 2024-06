2024-06-10 14:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی سلێمانی بڵاویکردەوە، بەتۆمەتی دزیكردن، مەفرەزەكانی نووسینگەی نەهێشتنی تاوانی به‌كره‌جۆ تۆمەتبارێكیان دەستگیركرد كه‌ چه‌ند جارێك دزی‌ له‌ماڵێك كردبوو.…

