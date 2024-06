2024-06-10 14:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەبارەت بە وەرزی گەرما و ئەگەرەکانی ئاگرکەوتنەوە و خنکان بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی بەرگریی شارستانیی ھەرێم چەند رێنماییەکی تایبەتی بڵاوکردەوە…

The post بەرگریی شارستانیی ھەرێم چەند رێنماییەکی تایبەتی بڵاوکردەوە appeared first on Esta Media Network.