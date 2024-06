2024-06-10 15:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری نەوت گەشبینی بە گەیشتنە رێككەوتن لەبارەی هەناردەی نەوتی هەرێم دەردەبرێت. حیان عەبدولغەنی، وەزیری نەوتی عێراق لە چاوپێكەوتنێكدا…

