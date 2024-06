2024-06-10 23:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانی، سەرۆكی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان لە بارەگای بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی ئۆپەراسیۆنەكانی ئاسایش لە سلێمانی لەگەڵ لێپرسراوانی ئەمنی،…

The post بافڵ جەلال تاڵەبانی لە سلێمانی لەگەڵ لێپرسراوانی ئەمنی، هەواڵگری و هێزی پێشمەرگەی كوردستان كۆبووەوە appeared first on Esta Media Network.