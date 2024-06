2024-06-11 09:45:11 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ نرخی نەوت لە جیهاندا بەرزبووەوە، بە جۆرێک نرخی یەک بەرمیل نەوتی خاوی برێنت لە 82 دۆلار نزیکبووەوە.…

