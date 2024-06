2024-06-11 12:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری هەولێر رایگەیاند، بابەتی کەمئاوی شاری هەولێر پەیوەندی بە کێشەی کارەبای نیشتمانییەوە هەیە، بەهۆی نەبوونی کارەبای پێویست بۆ…

