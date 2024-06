2024-06-11 12:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە گوندی سەرگەڵووی سنورى مێرگەپان ئاگرکەوتەوە، و نزیکەى 15 دۆنم پوش و پاوان سووتا، چەند درەختێکیش زیانیان پێگەیشت.…

