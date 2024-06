2024-06-11 15:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای دیارنەمانی بۆ ماوەی نزیکەی 24 کاتژمێر فڕۆکەکەی جێگری سەرۆکی مالاوی بە تێکشکاوی دۆزرایەوە و سەرجەم سەرنشینەکانی گیانیان…

