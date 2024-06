2024-06-11 18:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رۆبینیۆ-ی ئەستێرەی پێشووی هەڵبژاردەی بەرازیل و یانەی ریاڵ مەدرید لە بەندینخانەدا فێری پیشەیەكی نوێ دەبێت، ئەو لەئێستادا ماوەی…

The post زیندان پیشەیەكی نوێ فێری ئەستێرەیەكی پێشووی تۆپی پێ دەكات appeared first on Esta Media Network.