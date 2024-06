2024-06-11 18:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە هۆكارێكی نادیار ئاگر لە دوكانێكی بازاڕی قەیسەریی هەولێر كەوتەوە و تیمەكانی بەرگریی شارستانیی هەولێر گەیشتنە شوێنی رووداوەكە…

