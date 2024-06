2024-06-11 22:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەولێر رایدەگەیەنێت، بەشی مۆڵەتی شوفێریی بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەولێر دەچێتە قۆناغی ئەپدەیتكردنی سیستم و هیچ مامەڵەیەكی نوێكردنەوەی…

