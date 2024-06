2024-06-12 10:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی لیژنەی دارایی رایگەیاند، ئەو بڕە پارەیەی بۆ مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم دیاریکراوە، هیچ تەرخانکراوێکی بۆ پلەبەرزکردنەوە یان گۆڕانکاریی…

The post نوێترین زانیاری لەبارەی پشکی هەرێم لە بودجەی عێراق appeared first on Esta Media Network.