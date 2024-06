2024-06-12 12:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە گەڕەکی ئاشتی لە شاری سلێمانی ئاگر لە باڵەخانەیەکی بازرگانی کەوتەوە و بەپێی زانیارییەکان کەسێک گیانیلەدەستدا. پەیامنێری تۆڕی…

