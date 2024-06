2024-06-12 15:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە زانكۆی سلێمانی رێوڕەسمی دەستپێكردنی خولی فێربوونی زمانی چینی بەڕێوەچوو. خولەكە لەلایەن سەنتەری لێكۆڵینەوەی چین لە زانكۆی سلێمانی…

