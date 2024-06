2024-06-12 20:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی حكومەتی هەرێم رایدەگەیەنێت، بەبۆنەی هاتنەوەی جەژنی قوربانەوە یەك هەفتە پشووی رەسمی دەبێت. پێشەوا هەورامانی وتەبێژی حكومەتی هەرێم…

