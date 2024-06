2024-06-12 21:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای دهۆك رایدەگەیەنێت، لە ئەنجامی تەقەی هەڕەمەكی تۆمەتبارێك لەناو بازاڕی دهۆك، چوار كەس برینداربوون كە دوو…

