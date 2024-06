2024-06-12 21:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆك وەزیران پێشوازیكرد لە جەنەراڵ جۆوڵ ڤاوڵ، فەرماندەی گشتیی هێزەكانی هاوپەیمان لە عێراق و سوریا…

