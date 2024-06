2024-06-14 10:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە هەولێر ئاگر لە كارگەیەك كەوتەوە و زیانی بە چەند ئۆتۆمبێلێكی بارهەڵگری كارگەكە گەیاند. پەیامنێرمان لە هەولێر پێیڕاگەیاندین،…

The post رووداوێكی دیكەی ئاگركەوتنەوە لە هەولێر روویدا appeared first on Esta Media Network.