2024-06-14 11:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوام چۆمسكی بیرمەندی بەناوبانگی ئەمریكی دۆخی تەندروستی تێكچووە و بەهۆیەوە لە نەخۆشخانەیەكی بەرازیل خەوێندراوە پاش تووشبوونی بە جەڵتەی…

