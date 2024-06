2024-06-14 13:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە پاش نیوەڕۆی ئەمڕۆ سەرپەرشتیاری وەزارەتی دەرەوەی ئێران بگاتە سلێمانی و چەند كۆبوونەوەیەك ئەنجامبدات. سەمیر هەورامی، وتەبێژی جێگری…

