2024-06-14 13:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی هاتنی وەرزی هاوین و بەرزبوونەوەی پلەی گەرماوە بەرگریی شارستانیی هەرێم هۆشداری دەدات لە ئەگەری ئاگرکەوتنەوە و رووداوی…

The post بەرگریی شارستانی هۆشداری دەدات appeared first on Esta Media Network.