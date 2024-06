2024-06-14 17:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عەلی باقری، سەرپەرشتیاری وەزارەتی دەرەوەی ئێران گەیشتە شاری سلێمانی و لەلایەن قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێم پێشوازی لێکرا.…

