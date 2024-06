2024-06-15 13:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی سلێمانی دەستگیرکردنی دوو تۆمەتباری راگەیاند، كە لەلایەن دادگاكانەوە فەرمانی دەستگیركردنیان هەبووە. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای سلێمانی لە راگەیەندراوێکدا…

