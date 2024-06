2024-06-15 13:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كەشناسیی هەرێم پێشبینییەكانی كەشوهەوای یەكەم رۆژی جەژنی قوربان رادەگەیەنێت. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی كەشناسی و بومەلەرزەزانیی هەرێم رایگەیاند، ئەمڕۆ ئاسمان…

The post كەشوهەوای یەكەم رۆژی جەژن راگەیەنرا appeared first on Esta Media Network.