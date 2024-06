2024-06-15 13:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رووداوێکی پێکدادان لەنێوان ئۆتۆمبێلێکی بارهەڵگر و پیکابێکدا روویدا و کەسێک برینداربوو. بەیانیی ئەمڕۆ لەسەر رێگای هەولێر-هەریر، رووداوێکی پێکدادان…

