2024-06-15 14:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دامەزراوەیەکی تەندروستی لە بەریتانیا ناچارکرا بڕی نزیکەی 30 ملیۆن پاوەن وەک قەرەبوو بدات بە کەسوکاری نەخۆشێک کە لەکاتی…

The post لە بەریتانیا بەهۆی کەمتەرخەمی دامەزراوەیەکی تەندروستی بە بڕی 30 ملیۆن پاوەن غەرامەکرا appeared first on Esta Media Network.