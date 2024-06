2024-06-15 14:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی ناوخۆی سعودیە دیپۆرتکردنەوەی هەزاران کەسی بۆ وڵاتەکەی خۆیان راگەیاند کە بەنیازبوون فەریزەی حەجی بازرگانی ئەنجامبدەن. تەلال شەلحوب،…

