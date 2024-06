2024-06-15 21:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە کێوی عەرەفە و لە کاتی بەڕێوەچوونی رێورەسمی حەج منداڵێک بە تەندروستییەکی باشەوە لەدایکبوو. میدیاکانی سعودییە بڵاویانکردەوە، دواینیوەڕۆی…

