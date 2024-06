2024-06-15 21:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی لیژنەی ئەوقاف لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، كێشەی ئەو حاجییانەی عێراق و هەرێمی كوردستان كە بە ڤیزای…

