2024-06-15 23:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەناو بازاڕی قەزای خورماتوو تەقینەوەیەک روویدا و برینداری لێکەوتەوە. پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا گواستییەوە، ئەمشەو لەناو بازاڕی قەزای…

The post تەقینەوەیەک لە خورماتوو روویدا appeared first on Esta Media Network.