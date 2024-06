2024-06-16 01:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كاروان ستوونی، وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی حەج و عومرەی هەرێمی كوردستان رایگەیاند، سێیەم حاجی كوردستان كە بە ڤیزای ساڵی…

The post سێیەم حاجی كوردستان لە عەرەفە كۆچی دواییكرد appeared first on Esta Media Network.